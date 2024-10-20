الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة منشأة ناصر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بتزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الاختام المزورة وختم شعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.

واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية بهدف الربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر

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