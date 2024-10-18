الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس زوجين بتهمة التزوير والنصب على المواطنين في بدر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة بدر بحبس عاطل وزوجته بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية والنصب علي المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالى، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عقود عمل مزورة "خالية البيانات"- إيصالات إستلام نقدية "تفيد بتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين" - عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى – عدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

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نيابة بدر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة بدر

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