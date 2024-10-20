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مواعيد القرعات العلنية لتسكين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

 أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم يوم الأحد 3/11/2024، إجراء القرعة العلنية السابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 12/9/2024م2، طبقاَ لشرائح المساحات (209م2 – 276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2– 500م2) بمنطقة جمعية الأمل " سابقًا ".
وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 5 و6/11/2024، إجراء القرعة العلنية رقم 8 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 5/9/2024 بنطاق جمعية القادسية (سابقًا).
وأوضح أنه سيتم إجراء قرعة يوم الثلاثاء 5/11/2024 لشرائح المساحات: (٢٠٩م ٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢)، ويوم الأربعاء 6/11/2024 لشرائح المساحات(٢٧٦م٢ - ٣٥٠م٢ - ٤٠٠م٢)، مشيرًا إلى أنه على من يرغب في حضور القرعة التواجد بداية من الساعة الـ10 صباح اليوم المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

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