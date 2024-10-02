الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مياه دمياط يتابع سير العمل بمحطة "العدلية"

اللواء احمد شاهين
اللواء احمد شاهين يتابع سير العمل بمحطة مياه العدلية

أجرى اللواء مهندس / أحمد شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جولة تفقدية بمحطة مياه العدلية  لمتابعة الحالة الفنية والاطمئنان على سير العمل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية.

شاهين يؤكد علي ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل  لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

 

و أكد  شاهين خلال جولته على ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل  لتقديم أفضل خدمة للمواطنين  ،وشدد على ضرورة  متابعة انتظام العمل داخل  المحطات والروافع، وأثنى رئيس مجلس الإدارة  على العاملين كما أوصى بأهمية التشغيل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية وتنفيذ الملاحظات التي أشار إليها

اللواء احمد شاهين يتابع سير العمل في محطة مياه العدلية

شاهين يؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين

و أكد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وطالب الجميع بمضاعفة الجهد والاجتهاد في العمل والحفاظ علي الانجازات والاستثمارات التى تحققها الشركة.
وأوضح شاهين أن وصول الخدمات لكافة فئات المجتمع أولى أولويات الشركة وأن هدفنا  هو رضا العملاء عن خدمة  مياه الشرب وضغط المياه وجودتها.
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