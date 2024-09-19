ما أهمله التاريخ الفني عن محمد عبد الوهاب، فعالية ثقافية جديدة بدمشق

استضاف المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بدمشق فعالية ثقافية جديدة بعنوان” ما أهمله التاريخ الفني عن عبد الوهاب” من تنظيم وإشراف المؤرخ الموسيقي أديب مخزوم.

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

وتضمنت الندوة بحسب ما نشر موقع سانا السوري عرض وثائق وكتب نادرة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومعرضًا فنيًا يحوي على 300 صورة من أرشيفه اافني التنوع ما بين السينما والموسيقي.

كذلك قد أُقيمت ندوة شارك فيها الباحث والمؤرخ التاريخي الدكتور علي القيم والباحث الموسيقي أحمد بوبس كما شاركت العازفة شهد جمول على آلة العود.

الموسيقار محمد عبد الوهاب

يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد فى ١٣ مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقي وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفي الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب.

ورحل عن عالمنا في 4 مايو 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله التى مازالت تحيا في الوجدان.