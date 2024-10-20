الأحد 20 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول  جلسات الأسبوع.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

  وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38%  عند مستوى 30258 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59%  عند مستوى 37548 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4%  عند مستوى 13241 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 7698 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى 10834 نقطة، وقفز   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49%  عند مستوى 3168 نقطة.

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