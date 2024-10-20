ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 30258 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 37548 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13241 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 7698 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10834 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% عند مستوى 3168 نقطة.