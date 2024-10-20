تجديد حبس 4 عاطلين متهمين بحيازة مخدرات في الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس 4 عاطلين متهمين بحيازة 40 كيلو جراما من مخدر الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيق.



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما وبندقية خرطوش وطبنجة صوت وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض.



كما تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 16 كيلو جراما من مخدر الحشيش.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.