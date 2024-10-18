حبس 4 عاطلين متهمين بحيازة مخدرات في الشروق

أمرت نيابة الشروق بحبس 4 عاطلين متهمين بحيازة 40 كيلو جرام من مخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام وبندقية خرطوش وطبنجة صوت وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض.

كما تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 16 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.