جامعة سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا على الحاسب الآلي ضمن مبادرة "بداية"

نظمت شبكة المعلومات المركزية بجامعة سوهاج، فعاليات عمليتي التدريب واختبارات شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDl، بهدف تمكين منسوبي الجامعة من المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي، وذلك بما يتماشى مع سياسة الجامعة للتحول الرقمي.

النعماني: التدريب يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدمًا نحو التحول الرقمي وتطوير مهارات منسوبي الجامعة ومواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن التدريب يعمل على توحيد معايير تدريب الأفراد وتنمية مهاراتهم واختيارهم للمهام المتاحة بسوق العمل واعتبار هذه الشهاده أحد مسوغات التعيين الأساسية، إلى جانب أن شهادة icdl تعد معيارًا عالميًا لمهارات مستخدم الحاسوب.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز المشرف على مركز ICDL بالجامعة، أن تلك الشهادة تمكن من تطوير المهارات في الكمبيوتر، واعتمادها في كافة المجالات التي تختارها، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تقديم الخدمة لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأيضًا للمجتمع السوهاجي ككل، مشيرًا إلى أن المركز يخدم كلًا من أبناء الجامعة والمجتمع الخارجي للمحافظة والعاملين بالهيئات المختلفة والمعلمين وجميع فئات المجتمع الراغبين في الحصول على هذه الشهادة، حيث أن المركز يقدم خدماته بأسعار مناسبة لجميع أبناء المحافظة.