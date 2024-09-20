تحية كاريوكا، ملكة الرقص الشرقي جمعت بين السياسة والفن وهذه قصتها مع حركة حدتو

تحية كاريوكا، راقصة شرقية من الزمن الجميل، عرفت بالشهامة والجدعنة وطيبة القلب، ظهرت في الأربعينيات واستمرت حتى التسعينيات، ولكن ليس كراقصة وإنما ممثلة فقط، عرفت بملكة الرقص الشرقى، لم تلتحق بالمدارس بل علمت نفسها بنفسها بل تعلمت اللغات وهى كبيرة، لها مواقف وطنية متعددة، قال عنها الرئيس عبد الناصر “امرأة بمائة رجل”، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 1999.

ولدت بدوية محمد أبو العلا الشهيرة بـ تحية كاريوكا في عام الثورة المصرية عام 1919 بالإسماعيلية بين أبوين دبت بينهما الخلافات وتحكم في الأسرة الإخوة الذكور، هربت وهى طفلة إلى القاهرة لتمتهن الرقص بكازينو بديعة وتصبح الراقصة الأولى.

تعلمت الرقص من حورية حسن

وتحكى تحية كاريوكا عن مأساتها وهى طفلة فتقول: ازداد العذاب عندما مات والدي، حيث حاول إخوتي حرماني من نصيبي فى الميراث، وتعرضت لمعاملات قاسية من إخوتي وصلت إلى درجة محاولات القتل والخطف من أمى، انتهت بالسجن فى غرفة صغيرة لمدة عام كامل فى شقة بالإسماعيلية، واستطعت الإفلات منهم والهروب إلى القاهرة وأنا لا أملك مليما واحدا، وأشفق على الركاب ودفعوا لي تذكرة القطار، وكانت المحطة الأولى فى كازينو بديعة مع جموع من الراقصات، ثم انفردت بالرقص المنفرد الذى اشتهر به طوال رحلتها الفنية، بأجر ثلاثة جنيهات فى الشهر، وبنصيحة من سليمان نجيب تعلمت القراءة والكتابة وإتقان اللغات، أيضا تعلمت الرقص من حورية حسن، والكلاكيت من روجيه، ورنة الصاجات من نوسة والدة الراقصة نبوية مصطفى.

تحية كاريوكا

تميزت تحية كاريوكا دون الراقصات فى عصرها أنها كانت موضة الطبقات الراقية ونجمة حفلات الأمراء والأعيان، وكانت فيلتها بميدان الدقى ملتقى أهل الفن والسياسة والأمراء ونجوم المجتمع حتى إنها لقبت براقصة القصر الرسمية قبل الثورة.

25 مسرحية مع فايز حلاوة

كانت البداية مع المسرح فقدمت تحية كاريوكا للمسرح روايات بسيطة مع إسماعيل يس، وبدأت فى المسرح فى روايتين في دور جندي فرعوني ومرة في دور جندي روماني وهكذا، وتطورت بعد زواجها من فايز حلاوة فقدمت المسرح السياسى بمسرحيات: البغل فى الإبريق، حضرة صاحب العمارة، بلاغ كاذب، روبابيكيا، ياسين ولدى، الثعلب فات، يحيا الوفد وغيرها، ليصل عددها 25 مسرحية.

نجيب الريحانى وتحية كاريوكا فى لعبة الست

وكانت المحطة الثانية فى السينما وكان أول دور صامت صغير لها فى فيلم "أجنحة الصحراء" إخراج أحمد سالم، وأول فيلم سينمائى تمثل فيه دور حقيقى هو "دكتور فرحات" عام 1935 مع المخرج توجو مزراحى، وكان أول بطولة سينمائية مطلقة لها فى فيلم "لعبة الست" مع نجيب الريحانى، وتوالت أعمالها السينمائية حتى إنها اعتزلت الرقص لتتفرغ للتمثيل فى السينما، وأثبتت نجاحا وإبهارا في عالم التمثيل، ولم تكن تظهر كراقصة فقط، بل كانت تقدم أدوارا متنوعة ومتعددة، ووصل رصيد أفلامها السينمائية إلى 300 فيلم من أشهرها: لعبة الست، أم العروسة، شباب امرأة، درب العوالم، حبيب قلبي، أحب البلدى، ليلة الجمعة، أحلام الشباب، أم العروسة، آه يابلد آه، سمارة، شاطئ الغرام، الفتوة، خلى بالك من زوزو وغيرها.

السجن مائة يوم

رغم قلة تعليمها اهتمت تحية كاريوكا بالسياسة مع عملها بالرقص فكانت عضوا نشطا في حركة "حدتو" الشيوعية، كما أنها تمردت على إدارة السجن في فترة اعتقالها والتي وصلت إلى مائة يوم، حيث قادت مظاهرة تطالب إدارة السجن، بوقف عمليات التعذيب ضد بعض السجينات، وتخفيف الخدمة الشاقة ضد بعضهم الآخر.

نجيب الريحانى وتحية كاريوكا فى لعبة الست

وتوالت مواقفها الوطنية حين رفض الغرب تسليح مصر عام 1956 خرجت تحية كاريوكا في مقدمة الفنانين تطوف الشوارع تجمع التبرعات في أسبوع "تسليح الجيش" للمساهمة في صفقة أسلحة من المعسكر الشرقى، كما قدمت تحية وأم كلثوم أكبر تبرعات الفنانين حتى إنها قدمت مجوهراتها من أجل تسليح الجيش المصرى وشكرها عبد الناصر وقال لها كلمته الشهيرة "إنك بألف رجل يا تحية" فردت عليه “كله من خير مصر يا ريس”.

تحية كاريوكا بعد الاعتزال

وعند خروج قانون النقابات الفنية 103 الذى يعطى النقيب الاستمرار مدى الحياة، كانت تحية كاريوكا قد امتد بها العمر ولم تعد تقوى وتتحمل ورغم ذلك اعتصمت وأضربت عن الطعام لمدة خمسة أيام وكانت النتيجة دخولها المستشفى لإصابتها بهبوط حاد قى القلب وتصلب الشرايين، واستعان المخرج يوسف شاهين بمشهد إضرابها في فيلمه "حدوتة مصرية".

وحين سافرت تحية كاريوكا إلى الكويت لعرض مسرحية "روبابيكيا" بطولتها مع فايز حلاوة، عرض عليها المسئولون هناك مد فترة الإقامة لعرض مسرحيتين لفرقتها هما (البغل في الإبريق، ليس ولدي) لكنها رفضت قائلة: إنها مسرحيات تنتقد الأوضاع في مصر لذا يجب أن تعرض في مصر فقط، لأننا لا يجب أن ننشر غسيلنا إلا في بلدنا.

اعتزال قبل فوات الأوان

وفى عز المجد الفني والشهرة قررت تحية كاريوكا اعتزال الرقص، وحول هذا القرار تقول: بعد نجاح فيلم "لعبة الست" خرجت من مسرح بديعة مصابني وهجرت الاستعراض فى الصالات والأماكن العامة واكتفيت بالسينما والرقص فى الأفلام والحفلات الرسمية، إلى أن شاهدت الممثلة أمينة محمد تقدم العشاء للزبائن فى إحدى الصالات وسط سخرية البعض منها فحزنت على حالها وقررت اعتزال الاستعراض والرقص نهائيا.

الراقصة تحية كاريوكا

وفى تصريحات لتحية كاريوكا طالبت بوقف ممارسة الرقص الشرقى الموجود على المسارح وفى الأفراح، مؤكدة أنه ليس رقصا شرقيا واتهمته بالمثير للغرائز حتى أصبح رقص غوازي، وأنه مختلف تماما عما كان يقدم فى عهدها، ومن هنا طالبت معاهد المسرح والسينما والفنون الشعبية أن تعمل على إبراز الرقص المصري الأصيل البعيد عن أى تدخلات وتطهير الرقص من الدخلاء الأجانب والعودة أولا إلى أصول الرقص الشرقى الذى تاه وسط التدخلات الغربية.

أكبر عدد من الزيجات

نجحت تحية كاريوكا في أن تحصل على لقب "صاحبة أكبر عدد الزيجات"، حيث تزوجت 14 مرة، وكان أشهرهم المخرج فطين عبد الوهاب، حسين عاكف طيار الملك، الفنان رشدي أباظة، الفنان أحمد سالم، عبد المنعم الخادم، مصطفى كمال صدقى، الدكتور جمال حسنى، المطرب محرم فؤاد، والمخرج فايز حلاوة الذي استمرت زيجتهما 18 عامًا وانتهت بالطلاق بعد اللجوء للقضاء، حتى وافتها المنية وهي في الثمانين من عمرها، بعد صراع طويل مع المرض.