الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الأونروا: 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من جباليا

النازحين الفلسطينيين،
النازحين الفلسطينيين، فيتو

 ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،  في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن  20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بحثا عن الأمان، بما في ذلك من هم في ملاجئ الأونروا.

 

فرار الآلاف من شمال غزة 

وقالت  الأونروا، في بيانها  "الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والفراش.. إنها أبسط الأساسيات".

 

نقص حاد في المواد الغذائية بغزة 

وشددت على أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص الوقود يؤثر أيضا على إمكانية الحصول على المياه.

وأكدت المنظمة الأممية أن ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع هي كمية غير كافية على الإطلاق.

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أونروا غزة جباليا

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