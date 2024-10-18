الأونروا: استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة بجباليا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن الهجوم على مدرسة للوكالة في جباليا تسبب باستشهاد العشرات ممن يحتمون فيها بينهم كثير من الأطفال.

وأضاف أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد.

وأكد أن المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجياعًا ومرضى تحت قصف كثيف.

من جهته، قال مستشفى العودة بشمال غزة إنه استقبل 3 شهداء وأكثر من 50 مصابا إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم جباليا.