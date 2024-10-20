السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس

تابعت الهيئة القومية للسكك الحديدية نقل السائحين الأجانب من محطة بشتيل بالجيزة عبر قطارات الصعيد لاستقلال القطار لمشاهدة تعامد الشمس.

تعامد الشمس

واستقبلت الهيئة عددا من السائحين من مختلف دول العالم لاستقلال عدد كبير من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لقطارات النوم المتجهه إلى أسوان، وذلك من محطة صعيد مصر ( بشتيل الجديدة ) متجهين إلى محطة أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سنبل.

ويتوافد آلاف السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس في مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان بمصر.

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