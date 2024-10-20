الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس

قطار، فيتو
قطار، فيتو

 تابعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية  نقل السائحين الأجانب من محطة بشتيل بالجيزة عبر قطارات الصعيد لاستقلال القطار لمشاهدة تعامد الشمس. 

 

تعامد الشمس

 واستقبلت الهيئة عددا من السائحين من مختلف  دول العالم لاستقلال عدد كبير من السياح الأجانب  من جنسيات مختلفة لقطارات النوم المتجهه إلى أسوان، وذلك من محطة صعيد مصر ( بشتيل الجديدة ) متجهين إلى محطة أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سنبل.

ويتوافد آلاف السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس في مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان بمصر. 

 

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الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية للسكك الحديد تعامد الشمس على قدس الأقداس تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

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