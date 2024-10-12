60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد اليوم السبت معدل التأخيرات المتوقعة على كافة الخطوط، والتى جاءت بمتوسط 60 دقيقة، وأبرزها تأخيرات قطارات الصعيد.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة بعض أعمال الصيانة.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50 دقيقة

أسيوط / أسوان 55دقيقة

ثالثا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 45دقيقة

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

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