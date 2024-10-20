الأحد 20 أكتوبر 2024
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مصرع شخص وإصابة والدته فى انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقى بسوهاج

مصرع شخص بالصحراوى
مصرع شخص بالصحراوى الشرقى فى سوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب والدته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالصحراوى الشرقى لمركز أخميم ونقل الجثمان إلى مستشفى أخميم المركزى والمصاب إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج وأزال المرور آثار الحادث وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مصرع شخص وإصابة والدته فى انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقي 

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بأنه أثناء سير السيارة “ قيادة ”إسلام م خ م"، 28 عام- سائق،مقيم قنا بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفي الأيمن،  مما أدى إلى انحرافها وانقلابها علي جانب الطريق.  

بالانتقال والفحص تبين أنه نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة - وتم نقله لمشرحة مستشفي أخميم المركزي وإصابة مرافقة “والدته” “ سعدية ا ر” 67 عاما - ربة منزل ومقيمة بذات الناحية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" - وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، حيث تحرر المحضر اللازم. 

 

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