الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي لمركز أخميم نطاق محافظة سوهاج.

ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى أخميم والمصاب للمستشفى الجامعي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.


مدير الأمن يتلقى إخطارًا بمصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقى العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي  بمركز أخميم.
 
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين.
أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة  ”أحمد ا م ف"، 50 عامًا  ومقيم المطرية القاهرة  بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها علي جانب الطريق.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وبالفحص نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي  وإصابة مستقل السيارة “محمد ع ع ح”، 17 عامًا -  طالب، مقيم بذات العنوان " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "  وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وخلال التحقيقات أفاد المصاب بمضمون ما سبق  ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهه الجنائية تحرر المحضر اللازم.

 

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