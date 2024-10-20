إصابة عامل بطلق ناري بالظهر على يد جاره فى سوهاج

أصيب عامل بطلق ناري بالظهر في مشاجرة بالأسلحة النارية مع جاره بمركز البلينا في سوهاج، نقل على آثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وقد أخطرت الجهات الأمنية لضبط الجناة وتحرر المحضر اللازم

مشاجرة وإصابة عامل بطلق ناري فى البلينا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث البلينا بوصول “عماد الدين ع ا ف”، 58 عاما- عامل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابًا " طلق ناري بالظهر ومقيم بمركز البلينا.

وبالانتقال والفحص أفاد شقيقه “علي ع ا ف”، 55 عام- سائق، مقيم بذات الناحية اتهم جارهما “أحمد ح م ج”، 69 عاما- عامل، مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليه بسبب خلافات الجيرة.

القوة الأمنية تضبط المتهم والسلاح المستخدم

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمون للنيابة.