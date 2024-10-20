الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لوكا مودريتش يحطم إنجاز بوشكاش

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أصبح أكبر لاعب يشارك بقميص ريال مدريد بمختلف المسابقات بعمر 39 عاما و40 يوما ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم المجري بوشكاش 40 عاما و36 يوما.

لوكا مودريتش

وحقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش رقما قياسيا مع ناديه ريال مدريد خلال مشاركته في الفوز على مضيفه فريق سيلتا فيجو 2 - 1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشارك مودريتش في المباراة بداية من الدقيقة 63 من زمن المباراة، عندما دخل بدلًا من فيدي فالفيردي. 

 

ريال مدريد وسيلتا فيجو

الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

اهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

بدأ ريال مدريد التسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 20، من تسديدة رائعة سكنت على يمين حارس سيلتا فيجو.

ونجح سيلتا فيجو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، عن طريق اللاعب فيليوت سفيدبيرج.

ونجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في تسجيل ثاني أهداف النادي الملكي في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

 

ترتيب ريال مدريد بالدوري 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوي مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفران جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام.

في خط الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

 

الصورة

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لوكا مودريتش مودريتش ريال مدريد بوشكاش أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

مواد متعلقة

فييرا يكشف توقعاته لكأس السوبر المصري وهذا ما قاله عن الأهلي والزمالك

باريس سان جيرمان يمطر شباك ستراسبورج برباعية ويشارك بقمة الدوري الفرنسي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-1 ويزاحم برشلونة على الصدارة (فيديو)

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز على فولهام 3-1

تعرف على مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة

تعرف على مباريات مودرن سبورت بمسابقتي الدوري المصري وكأس رابطة الأندية

القرعة توقع المصري البورسعيدي في المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية

يصطدم بالأهلي في ضربة البداية، مباريات سيراميكا بالدوري المصري الجديد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية