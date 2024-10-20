لوكا مودريتش يحطم إنجاز بوشكاش

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أصبح أكبر لاعب يشارك بقميص ريال مدريد بمختلف المسابقات بعمر 39 عاما و40 يوما ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم المجري بوشكاش 40 عاما و36 يوما.

لوكا مودريتش

وحقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش رقما قياسيا مع ناديه ريال مدريد خلال مشاركته في الفوز على مضيفه فريق سيلتا فيجو 2 - 1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



وشارك مودريتش في المباراة بداية من الدقيقة 63 من زمن المباراة، عندما دخل بدلًا من فيدي فالفيردي.

ريال مدريد وسيلتا فيجو

الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

اهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

بدأ ريال مدريد التسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 20، من تسديدة رائعة سكنت على يمين حارس سيلتا فيجو.

ونجح سيلتا فيجو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، عن طريق اللاعب فيليوت سفيدبيرج.

ونجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في تسجيل ثاني أهداف النادي الملكي في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

ترتيب ريال مدريد بالدوري

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوي مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفران جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام.

في خط الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.