الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عقارات

قبل التقديم، الفرق بين شقق جنة مصر والإسكان المتميز

شقق الاسكان, فيتو
شقق الاسكان, فيتو

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة طرح الشقق الجاهزة للتسليم فى عدد من المدن الجديدة، والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر على موقع مسكن، ويضم الطرح شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز.

 

وقبل الحجز اعرف الفرق بين شقق جنة مصر والإسكان المتميز: 

شقق الإسكان المتميز: 

الشقق كاملة التشطيب  وجاهزة للاستلام.

أماكن الشقق ومساحتها كالتالي:

دمياط الجديدة: 
83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².
 

المنصورة الجديدة: 
890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

 

بدر: 
1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.
 

 العبور: 
456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

 

شقق جنة مصر 

 

الشقق كاملة التشطيب داخل كمباوند متكامل الخدمات.

أماكن الشقق ومساحتها:


-القاهرة الجديدة: 
409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².
 

- 6 أكتوبر: 
223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

 

دمياط الجديدة: 
150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

 

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

 

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

- ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

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