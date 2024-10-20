أحمد عبد الحليم: مشاركة القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين

قال أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، إن مشاركة أحمد القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين.

وأضاف عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "مشاركة احمد القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين وتركيزه يتوقف مدى تحمله لضغط الجماهير".

وواصل: "الأهلي سيلعب بشكل هجومي أمام سيراميكا في مباراة السوبر المصري".

يذكر أن الأهلي قرر عرض القندوسي للبيع عقب تصريحاته الأخيرة بشأن صفقات الأهلي

كأس السوبر المصري

تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري



يلتقي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا لنصف نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.