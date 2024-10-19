السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

يشرفنا تواجد القندوسي في سيراميكا، الرمادي يوجه الشكر لمحمد رمضان

الرمادي، فيتو
الرمادي، فيتو

وجه أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الشكر إلى محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي:"محمد رمضان تعامل مع الوضع بشكل جيد وأوجه له الشكر وأنا أري أنها اختلاف وجهات نظر، لأن أحمد القندوسي لاعب كبير، وينتمي لمنتخب كبير" 

وتابع:"مكنتش حابب اتكلم  لأنه اتقفل من ناحية الأهلي، لكن القندوسي جزء من الفريق ونعتز به وبوجوده بالفريق سواء من الناحية الأخلاقية أو كلاعب كبير يتمتع بإمكانيات عالية"

وأضاف:"القندوسي واحد من أفراد الفريق ومنتم حتي الآن لسيراميكا، ويشرفنا إن عندنا لاعب زي  القندوسي وأنا أري إن الموضوع عادي، ومجرد اختلاف في وجهات نظر ولا يقصد الإساءة لأحد.

 

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

 

قائمة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 

 

وأعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق المتواجدة حاليًا بالإمارات لخوض بطولة السوبر المصري والتي يبدأها بمواجهته الأهلي.  

 

وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد بسام، محمود كوكو، على الجابرى، إسلام ريشة


الدفاع: أحمد هانى، رجب نبيل، سعد سمير، عبد الله مجدى، عبد الرحمن بودى، جاستن أرثر، أحمد بيكهام، أحمد عابدين، حسين السيد، محمد فايز


الوسط: محمود زلاكة، أيمن موكا، أحمد بلحاج، أحمد القندوسى، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، محمد صادق، محمد عادل، محمد رضا، حسين حسنى، عمرة قلاوة، نور علاء


الهجوم: فخرى لاكاى، جون إيبوكا، مروان عثمان، عباس كيونى

 

 

 

  

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

 من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت وإم بي سي مصر 2 بشكل حصري. 

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على إستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

 

 

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