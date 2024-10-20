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رياضة

فييرا يكشف توقعاته لكأس السوبر المصري وهذا ما قاله عن الأهلي والزمالك

فييرا، فيتو
فييرا، فيتو

تحدث جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق نوروز العراقي، عن توقعاته لمواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وقال جورفان فييرا في تصريحات تليفزيونية: "أقوى الفرق في مصر هي الزمالك والأهلي بالطبع ثم بيراميدز الذي يأتي بعدهما، وسيراميكا الذي قدم أيضًا موسمًا جيدًا".

وأضاف: "بيراميدز كان أقوى من سيراميكا، من وجهة نظري لقد حققوا نقاطًا مهمة للغاية كما تعلمون فإن بيراميدز عاشوا أوقاتًا جيدة جدًا مؤخرًا، بعد أن واجهوا بعض المشكلات الصغيرة في البداية، وأيضا تغيير ملاك النادي".

وأكمل: "الأمور المالية مهمة جدًا، لقد أنفقوا الكثير من الأموال على العديد من اللاعبين المهمين من الدوري المصري وأسماء كبيرة أيضًا من المنتخب الوطني".

واختتم: "أعتقد أن بيراميدز في طريق جيد لتحقيق بعض الألقاب الكبرى وهو أصبح قادرا على ذلك، لكن لا تنسوا الزمالك والأهلي لديهما المزيد من الاستقرار، والمزيد من الخبرة، كما تعلمون، وأعتقد أن بيراميدز يمكنه الفوز بالألقاب، لكن مع وجود تنظيم جيد جدًا، ونظام إداري جيد جدًا، ومحترفين جيدين جدًا في الفريق هذا هو الأهم".

 

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