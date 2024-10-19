السوبر المصري، يورتشيتش والشناوي يعاينان أرضية ملعب مباراة الزمالك

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وقائد الفريق أحمد الشناوي، على معاينة أرضية ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المصري غدا.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة خمس دقائق، عصر غدا الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأبدى يورتشيتش سعادته بأرضية الملعب التي وصفها بالمثالية والتي ستساعد الفريق كثيرا على تقديم كرة القدم المطلوبة، وتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري على أن يلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.