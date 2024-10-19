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رياضة

عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا لليد هديتنا لجماهير الأهلي

عبد الرحمن فيصل
عبد الرحمن فيصل

كرة اليد، عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة إفريقيا أبطال الدوري، والفوز على فلاورز البنيني في ختام مباريات البطولة.

أضاف فيصل "أن الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح "أن فريق رجال يد الأهلي يستحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في الثواني الأخيرة أمام فريق الزمالك في نصف نهائي البطولة، الهدف سيذكر في التاريخ للجماهير.

وأكد أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان لهم دور مهم في هذا التتويج، مشيرا إلى أن الفريق خاض المباراة الأخيرة أمام فلاورز بروح الفانلة الحمراء، لمواصلة التربع على عرش كرة اليد الإفريقية.

توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة  النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

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