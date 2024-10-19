الأحد 20 أكتوبر 2024
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بذهبية أفريقيا لليد 

فريق كرة اليد بالنادي
فريق كرة اليد بالنادي الأهلي

كرة اليد، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي، بالفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد، بعد فوزه على فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزه علي فريق المنتدى المغربي.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، تأتي ثماره تباعًا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب على كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلي دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.


الأهلي بطل إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد الفوز على فلاورز البنيني 

وتوج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة  النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 قبل أن يصعد الأهلي إلى النهائي ويفوز بالبطولة على حساب  فلاورز البنيني.

 

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