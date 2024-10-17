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أخبار مصر

الأوقاف تقرر إعفاء مدير إدارة أوقاف المرج وعودته لعمله الأصلي

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أكدت وزارة الأوقاف أنه بناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، قرر الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني إعفاء مدير إدارة أوقاف المرج من عمله الإداري، وعودته لعمله الأصلي، وذلك في ضوء ما نسب إليه من مخالفات وخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي.

رئيس القطاع الديني يفتتح أولى دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بكفر الشيخ

وفي وقت سابق انعقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف كفر الشيخ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقا للمحور الثالث من محاور استراتيجية الوزارة.

وافتتح الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني الدورة الأولى بحضور الشيخ معين رمضان محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير المديرية السابق، والدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من المفتشين بالإدارات الفرعية، وأكثر من (300) عامل مسجد من مديرية أوقاف كفر الشيخ.

ووجه رئيس القطاع الديني خلال اللقاء الشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ ببيوت الله (عز وجل) والاهتمام بجميع العاملين بها، والعمل على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد.

وأكد أن العمل في خدمة بيوت الله (سبحانه وتعالى) من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها، وأنها رسالة وليست وظيفة، وعلينا أن نستشعر إكرام الله عز وجل لنا بها، مؤكدًا على وجوب معاملة ضيوف الرحمن معاملة لائقة؛ فهم ضيوف الرحمن جل وعلا.

وأوصى جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس، وتجنيبهم المشقة،مع أقصى درجات الانضباط الإداري وتحقيق أقصى درجات إكرام ضيوف الرحمن ورواد المساجد، فالعامل مؤتمن على المسجد وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية.

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وزارة الأوقاف مدير إدارة أوقاف المرج أوقاف المرج الشيخ خالد خضر القطاع الديني

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