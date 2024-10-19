السبت 19 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فرحان أنه لا يزال بالذاكرة، تعليق مؤثر من نجل فؤاد المهندس في مئوية ميلاده (فيديو)

نجل فؤاد المهندس،
نجل فؤاد المهندس، فيتو

وجه "محمد فؤاد المهندس" نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس الشكر لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، على إطلاق اسم الراحل على الدورة السابعة من الملتقى. 

نجل فؤاد المهندس 

وقال نجل فؤاد المهندس خلال كلمته بحفل الافتتاح: "بشكركم جميعا وفرحان إنه لحد دلوقتي والدي  في الذاكرة.. السنة دي بالنسبة لي عظيمة عشان هي مئوية ميلاد الأستاذ واللي اتعلم جزء كبير من فنه في كلية التجارة، وفضل لحد ما توفى وهو موظف في الجامعة". 

وتابع: "وبعد ما اتخرج وابتدا يمثل كان بيروح الجامعة ويشوف المواهب الجديدة، ومنهم عادل إمام.. حبه للجامعة والمسرح الجامعي كان عالي جدا.. وبشكر أنكم تذكرتم الأستاذ". 

افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

وأقيم مساء اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، وذلك على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب. 
وكرم الملتقى في حفل افتتاحه كل من الفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، الكاتب والمخرج العماني عماد الشنفري. 

درع الملتقى لروح الفنان فؤاد المهندس 

وأهدى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي درع دورته السابعة لروح الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والتي تحمل الدورة اسمه، حيث تسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس. 

طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

تكريم صيام وأبو سريع، تفاصيل الدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

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