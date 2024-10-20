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أخبار مصر

متخافوش، بيان هام من الهيئة القومية للأنفاق لأهالي منطقة الكيت كات

مترو، فيتو
مترو، فيتو

بدأت هيئة الأنفاق حالة الطوارئ؛ لبدء الاختبارات النهائية قبل تشغيل عدد من المحطات الجديدة خلال الفترة القادمة لخدمة الركاب وتقرير بدء اختبارات الحريق وسحب الدخان الليلة لقياس استعدادات محطة الكيت كات. 

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة، والتي تأتي في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

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اختبارات مكافحة الحريق الهيئة القومية للأنفاق حطة الكيت كات المرحلة الثالثة للخط الثالث

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