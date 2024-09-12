القومية للأنفاق تكشف حقيقة إيقاف ترام الرمل نوفمبر المقبل
أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا إعلاميًا تنفي فيه ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت الهيئة أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن المشروع لايزال في مرحلة الطرح ولم يتم التعاقد على تنفيذ أعمال البنية الأساسية الخاصة به.
وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.
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