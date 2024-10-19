المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "إيلات" بالطائرات المسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها هاجمت بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" المحتلة.

المقاومة العراقية تقصف أهداف حيوية في إسرائيل

وصباح اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدف عسكري في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

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