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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "إيلات" بالطائرات المسيرة

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف إسرائيل، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم السبت،  أنها هاجمت بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" المحتلة.

المقاومة العراقية تقصف أهداف حيوية في إسرائيل 

وصباح اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

 وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدف عسكري في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف عسكري" شمال إسرائيل بالطيران المسير

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المقاومة العراقية إسرائيل إيلات فلسطين

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