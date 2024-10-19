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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف عسكري" شمال إسرائيل بالطيران المسير

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق، فيتو

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" صباح اليوم السبت، أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

 وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدف عسكري في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة في العراق" أعلنت فجر الخميس الماضي، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في إيلات بجنوب إسرائيل، بالطيران المسير.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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