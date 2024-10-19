السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

وفاة شخص إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بمدخل المحلة الكبرى

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

توفي اليوم شخص في العقد الرابع من عمره، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الزراعي بالقرب من نزلة الكوبري العلوي بمدخل المحلة الكبرى.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث منذ قليل، ووفاة شخص، وتبين أن السيارة كانت تسير بسرعة فائقة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة. 

وعلى الفور، تم نقل الضحية إلى المستشفى لكن للأسف تم الإعلان عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وقد انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والتحقيق في ملابساتها، كما تم ضبط السائق الذي كان يقود السيارة المتسببة في الحادث.

وتم نقله إلي مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

 

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