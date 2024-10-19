موقع عبري يكشف تسريب وثائق استخباراتية أمريكية بشأن الرد الإسرائيلي على إيران

نقل موقع والا العبري في تقرير له اليوم السبت، عن مسئولين أمريكيين، لم يكشف عن أسمائهم، قولهم: قلقون من تسريب وثائق استخبارية أمريكية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران".

تسريب وثائق استخبارية أمريكية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران

وذكر المسئولون الأمريكيون في حديثهم إلى الموقع العبري:" أن التسريب حدث على حساب في تليجرام مرتبط بإيران".

وأكد الموقع العبري، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد، مشيرا إلى أن حادثة التسريب خطيرة للغاية، لكن لن تؤثر على الخطط العملياتية الإسرائيلية، حسبما ذكر الموقع.

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