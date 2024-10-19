السبت 19 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مصر والإمارات تسقطان أطنانا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة

اسقاط مساعدات
اسقاط مساعدات

أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على شمال قطاع غزة، وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص فى كافة الاحتياجات الإنسانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأيضا فى إطار استمرار الدور المصرى الفاعل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون جراء العمليات العسكرية بالقطاع.

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