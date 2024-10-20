البطولة النسائية كلمة السر فى أفلام 2025.. «منى» تظهر فى «الست».. وعودة«ليلى» و«إلهام».. ومنافسة شرسة بين «زينة» و«منة» و«نيللي»

يبدو أن فيلم «الست» الذى ستطلقه النجمة منى زكى وتجسد خلاله مسيرة السيدة «أم كلثوم» دق جرس العودة للفنانات من أجل تربعهن من جديد على عرش البطولة السينمائية بقوة بعد غياب ليس قصيرًا. كما يبدو أن عام 2025 سوف يمثل عودة قوية للبطولة النسائية، حيث تقرر طرح عشرة أفلام تناقش شتى القضايا النسائية بمختلف طبقاتها وتقلباتها ورؤيتهن المختلفة للعالم.



تضم قائمة الأفلام التى تعتمد على البطولة النسائية 10 أفلام لـ كل من: منة شلبى وجيهان شماشرجى فى “الهوى سلطان”، ياسمين رئيس فى “الفستان الأبيض”، رانيا يوسف وسمية الخشاب فى “أوراق التاروت” الذى يواجه أزمة رقابية عنيفة، دنيا سمير غانم فى “روكى الغلابة”، نيللى كريم وحنان مطاوع فى “happy birth day”، ليلى علوى بفيلمى “المستريحة وآل شنب”، كذلك زينة ستعود للبطولة السينمائية بفيلم “بنات الباشا”.. وآخرهن النجمة إلهام شاهين فى “الحب كله”.



هوى منة شلبى



تأتى الأفلام العشرة المقرر طرحها بأسابيع متتالية خلال الفترة القادمة فى السينما المصرية متضمنة قضايا المرأة التى أصبحت ملحة اليوم أكثر من الأمس، وتحتاج إلى من يجسدها ويعبر عنها ويطرحها للمناقشة. فى المقدمة تقدم منة شلبى شخصية “سارة” فى فيلم “الهوى سلطان”، وترصد خلال أحداث العمل قصة فتاة موظفة حكومية تعانى من عقدة الارتباط بسبب إصابتها بجروح نفسية نتيجة علاقة والديها السيئة، ومع حملها تلك العقدة التى تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف شابا يغير مجرى حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج. ويشارك بالفيلم إلى جانب منة شلبى وأحمد داوود العديد من الأسماء الفنية الشابة كــ أحمد خالد صالح، جيهان الشمشرجي، إضافةً لسوسن بدر وعماد رشاد، الفيلم من تأليف وتوقيع المخرجة هبة يسري.



ياسمين والفستان الأبيض



وتقود النجمة ياسمين رئيس فيلما نسائيا جديدا يحمل اسم “الفستان الأبيض” سيتم عرضه للمرة الأولى فى المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، ثم سيعرض بالسينمات مطلع عام 2025. وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الدراما حول فتاة من حى فقير توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر وتتصاعد الأحداث، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج محمد حفظي.



زينة وبنات الباشا



فيما تقود زينة فيلم “بنات الباشا” رفقة النجمات: صابرين ومريم الخشت وناهد السباعى وإخراج محمد العدل، والفيلم عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية. تدور أحداث الفيلم حول 4 سيدات يعملن فى “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة، وتحكى كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة فى المجتمعات الشرقية.



دنيا بودى جارد!



وتستعرض دنيا سمير غانم جانبا مختلفا للمرأة وقوتها، فتقدم للمرة الأولى دور امرأة تعمل “بودى جارد” لرجل أعمال شهير وتحميه من الكثير من المخاطر، ويشارك مع دنيا سمير غانم فى بطولة الفيلم النجم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومى فؤاد. وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.



ليلى تنافس إلهام



أما النجمة ليلى علوى فتعود للبطولة السينمائية بفيلمين فى عام 2025.. الأول “آل شنب” الذى تقدم خلاله جانبا جديدا من دراما المرأة وما تعانيه عقب رحيل أقاربها رفقة الكاتب أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، والثانى فيلم “المستريحة” الذى تظهر به كامرأة تتلاعب بأموال أبناء حيها من خلال ترأسها عملية نصب كبيرة، ويأتى العمل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوى وأسامة حسام الدين وإخراج عمرو صلاح.

وتنافس إلهام شاهين زميلتها ليلى علوى على البوكس أوفيس فى 2025. فتستعد الأولى لتعود لتقديم بطولة سينمائية عقب فيلمها الأخير “حظر تجول” الصادر قبل 4 سنوات، وهو فيلم “الحب كله” الذى تستعرض خلاله شخصية امرأة عاطفية تعانى من تغيرات العادات الاجتماعية والأسرية ومعاناة الأسر البسيطة فى إتمام عملية الزواج فى ظل ارتفاعات الأسعار، ويندرج الفيلم ضمن إطار الأفلام ذات اليوم الواحد. ويأتى الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد حجر.



ويشارك فى العمل رفقة إلهام شاهين، كل من: إلهام صفى الدين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، ضياء الميرغنى.



الخيانة والانفصال العاطفى والطلاق الصامت



كما تقدم النجمتان رانيا يوسف وسمية الخشاب بطولة مشتركة فى فيلم جديد يحمل اسم “أوراق التاروت”، ويعرض فى موسم رأس السنة 2025. تتمحور قصة الفيلم حول 3 سيدات تجسد أدوارهن كل من: سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومى سليم، ولكل مُنهن قصة ترتبط بأوراق التاروت، وتدفعهن للتورط فى الكثير من الأزمات. ويواجه الفيلم أزمة رقابية عنيفة بسبب بعض المشاهد.



أزمات نيللى كريم



وأخيرا تقدم النجمة نيللى كريم شخصية المرأة المطلقة وما تعانيه من الأبناء والطليق والمجتمع، فتجسد شخصية امرأة أربعينية تعانى من الانفصال ولديها ابنة ويتورطان معا فى العديد من الأزمات الاجتماعية. هذا الفيلم هو “happy birth day”، تأليف وإخراج سارة جوهر.