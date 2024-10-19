السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

العودة إلى مربع التجويع، خطة الجنرالات الإسرائيلية لإبادة شمال غزة(فيديو)

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «العودة إلى مربع التجويع.. «خطة الجنرالات» الإسرائيلية لإبادة المنطقة الشمالية من قطاع غزة».

ركزت قوات الاحتلال، على مدار الأسبوعين الماضيين هجماتها على المنطقة الشمالية بقطاع غزة، التي نصت على ضرورة إعادة احتلالها وتفريغها من السكان وإجبارهم على النزوح جنوبًا، ولكن الأمور لم تسر وفقًا لرغبات تل أبيب، إذ لم ترهب آلة القتل السكان، وكادت خطة الاحتلال أن تفشل، فما كان منهم سوى اللجوء إلى مخطط آخر لن يخيب أبدًا، وفق تأكيدات محللين إسرائيليين.

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صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو ستصوت على مقترح توزيع شركات أمريكية الطعام في شمال غزة

إسرائيل تعزز حصارها المتواصل على غزة 

الجوع، عدو لا يمكن الصمود أمامه كثيرًا، هكذا بدأت تل أبيب تفكر فعمدت وفقًا للمحللين على تعزيز حصارها المتواصل منذ أكثر من عام بتلك المنطقة، وبدأت بالفعل في تدمير المخابز ومنع وصول مواد غذائية وأدوية إلى المناطق المُحاصرة.

نتنياهو يدرس خطة لقطع المساعدات عن الشمال


بدأ نتنياهو نفسه، بحسب ما نشرته وسائل إعلام، في دراسة خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة، في محاولة لتجويع أكثر من 300 ألف شخص وقتلهم بالبطئ، بعدما فشلت قواته في إجبارهم على النزوح وترك أراضيهم.

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خطة الجنرالات قطاع غزة غزة نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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