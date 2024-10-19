السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي (فيديو)

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الختامي منذ قليل، والذي أُقيم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

وتستعد بعثة الأهلي خلال الدقائق القادمة لمغادرة ملعب الكريكت والتوجه إلى فندق إقامتها في مدينة أبوظبي. 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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