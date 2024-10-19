أبرزها الثوم وزيت جوز الهند، 10 علاجات منزلية لتينيا الرأس

تينيا الرأس هي عدوى فطرية شائعة جدًا تسببها فطريات التينيا، وهي شديدة العدوى، ويمكن لأي شخص أن يصاب بسعفة الرأس، على الرغم من أن بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم، مثل أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة والأطفال الصغار.

تشمل أعراض سعفة الرأس ظهور بقع حمراء متقشرة دائرية على الجلد أو الأظافر، وعادة ما تصيب فروة الرأس والذراعين، ولكنها يمكن أن تظهر على أي جزء من الجسم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، والحكة الجوكية وقدم الرياضي من الأشكال الشائعة لسعفة الرأس.

العلاجات المنزلية لتينيا الرأس

توجد العديد من الـعلاجات الطبيعية لتينيا الرأس، منها:

1. الثوم

غالبًا ما يستخدم الثوم لعلاج العدوى، وأثبت فعاليته في علاج أنواع عديدة من الفطريات، بما في ذلك المبيضات، والتورولوبسيس، والتريكوفيتون، والكريبتوكوس، والتينيا.

لاستخدام الثوم كعلاج، تصنع عجينة من فصوص الثوم المهروسة عن طريق مزج الثوم مع القليل من زيت الزيتون أو جوز الهند، ووضع طبقة رقيقة من العجينة على الجلد المصاب وتغطيته بالشاش، ثم تركه في مكانه لمدة تصل إلى ساعتين قبل الشطف.

2. الماء والصابون

لمنع انتشار سعفة الرأس أو إصابة مناطق أخرى من الجسم، من المهم الحافظ على نظافة الجلد قدر الإمكان وللقيام بذلك، يمكن شطف العدوى بالصابون والماء الدافئ مرة أو مرتين يوميًا، ويجب التأكد من تجفيف الجلد تمامًا، حيث تزدهر الفطريات في المناطق الرطبة.

3. خل التفاح

أثبت خل التفاح خصائص مضادة للفطريات ضد المبيضات، وهي عدوى فطرية أخرى.

ولعلاج سعفة الرأس بخل التفاح، يتم نقع قطعة من القطن في الخل غير المخفف وامسح بها المنطقة المصابة.

4. الصبار

يحتوي الصبار على ستة عوامل مطهرة، وفقًا للبحث، وتُظهر أنشطة مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات.

يوضع الجل من نبات الصبار على رقعة سعفة الرأس ثلاث أو أربع مرات يوميًا، يتمتع الجل أيضًا بخصائص تبريد، لذلك قد يهدئ الجلد المتورم والحكة.

5. زيت جوز الهند

قد تقتل بعض الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند الخلايا الفطرية عن طريق إتلاف أغشيتها الخلوية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن زيت جوز الهند قد يكون علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يعانون من التهابات جلدية خفيفة إلى متوسطة، واستخدمه لعلاج تينيا الرأس عن طريق وضع زيت جوز الهند السائل على الجلد ثلاث مرات يوميًا.

كما يمكن للأشخاص استخدام زيت جوز الهند كغسول مرطب، والذي قد يكون وسيلة فعالة لمنع الإصابة بسعفة الرأس في المستقبل.

6. مستخلص بذور الجريب فروت

تشير الأبحاث إلى أن مستخلص بذور الجريب فروت قد يعالج الالتهابات الفطرية، ولعلاج التينيا الرأس، يوصي بخلط قطرة واحدة من مستخلص بذور الجريب فروت مع ملعقة كبيرة من الماء ووضعها على الجلد مرتين يوميًا.

7. الكركم

الكركم من التوابل الشعبية ذات الخصائص المضادة للالتهابات، ويُعتقد أن جزءًا من الكركم المعروف باسم الكركمين مسؤول عن الفوائد الصحية للتوابل.

يمكن تناول الكركم على شكل شاي أو أضافته إلى الوجبات لجني فوائده، للتطبيقات الموضعية، يمزج بكمية صغيرة من الماء أو زيت جوز الهند حتى يتكون عجينة ثم يوضع على الجلد.

8. عرق السوس المطحون

يُستخدم عرق السوس بشكل متكرر في الطب الصيني التقليدي، ويُظهِر خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.

كما يُستخدم كعلاج منزلي لتينيا الرأس والالتهابات الفطرية الأخرى، للحصول على أفضل النتائج، يمكن مزج 3 ملاعق كبيرة من جذر عرق السوس المطحون في كوب من الماء.

9. زيت شجرة الشاي

استخدم الأستراليون الأصليون زيت شجرة الشاي كعلاج للعديد من حالات الجلد البكتيرية والفطرية لمدة قرن تقريبًا، واليوم، أصبح زيت شجرة الشاي شائعًا وفعالًا في علاج تينيا الرأس.

يخفف زيت شجرة الشاي بنسبة 2% عن طريق خلط 12 قطرة من الزيت العطري مع 1 أونصة من زيت ناقل معصور على البارد، مثل زيت جوز الهند، ويضع على الجلد ثلاث مرات يوميًا.

يمكن لأولئك الذين لا يعانون من حساسية الجلد وضع زيت شجرة الشاي زيت شجرة الأوريجانو مباشرة على الجلد المصاب دون تخفيفه أولًا.

10. زيت الأوريجانو

يحتوي زيت الأوريجانو المصنوع من الأوريجانو البري (Origanum vulgare) على مضادين قويين للفطريات يسمى الثيمول والكارفاكرول.

أظهرت بعض الأبحاث أن زيت الأوريجانو يمكن أن يوقف نمو فطريات المبيضات البيضاء، وبعد تخفيف زيت الأوريجانو بزيت ناقل قبل الاستخدام، يوضع الزيت على المنطقة المصابة حتى ثلاث مرات يوميًا.

11. زيت الليمون

لقد ثبت أن زيت الليمون العطري يقلل من نشاط العديد من أنواع الفطريات، لاستخدام زيت الليمون لعلاج سعفة الرأس، امزجه بزيت ناقل، ثم ضعه على الجلد مرتين يوميًا باستخدام كرة قطنية.