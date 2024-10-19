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وزير الإسكان يطلع على نتائج العينات للتأكد من جودة مياه الشرب بمحطات المنيا

وزير الاسكان، فيتو
وزير الاسكان، فيتو

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل بمحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، بمدينة المنيا الجديدة، ورافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الهيئة، وجهاز المدينة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ المنيا، ومرافقوهم، بالمكونات المختلفة لمحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى بمدينة المنيا الجديدة، وتابعا منظومة الإسكادا للتحكم والمراقبة، وسير العمل بمعملى المحطتين، واطلعا على نتائج العينات التى يتم تحليلها من مختلف مراحل العمل بمنظومة مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، للتأكد من جودة مياه الشرب المنتجة، والمياه المعالجة، كما تفقدا سير العمل بسائر مراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى بالمحطتين.

ووجه الوزير، بالالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة بمحطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى بمدينة المنيا الجديدة، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة، طبقًا للمعايير الدولية، والحفاظ على حالة المحطتين، وإطالة عمرهما الافتراضي، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ المحطتين.

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