السبت 19 أكتوبر 2024
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عقارات

خطوات التقديم على شقق الإسكان المتميز بالمدن الجديدة

شقق الاسكان
شقق الاسكان

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة طرح الشقق الجاهزة للتسليم فى عدد من المدن الجديدة، والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر على موقع مسكن.

وننشر خريطة طرح شقق الإسكان المتميز كالتالي:

دمياط الجديدة: 
83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².
 

المنصورة الجديدة: 
890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

 

بدر: 
1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.
 

 العبور: 
456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

 

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

 

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

- ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

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