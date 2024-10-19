السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يكرر إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

سجل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، هدفا لفريقه خلال الخسارة أمام باير ليفركوزن، مساء اليوم السبت، على ملعب باي آرينا، في قمة لقاءات الجولة السابعة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

وحصل عمر مرموش على ركلة جزاء في الدقيقة 14، تقدم وسجلها بنفسه في الدقيقة 16.

رقم تاريخي جديد لعمر مرموش 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل مرموش في مباراته السادسة على التوالي في الدوري الألماني.

وأضافت الشبكة، أن هذا الرقم لم يحققه من قبل سوى أنتوني يبواه (7 في عام 1993) وبيرند هولزنباين (6 في عام 1977) مع آينتراخت فرانكفورت.

ورفع مرموش رصيد أهدافه في البوندسليجا هذا الموسم، إلى 9 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمر مرموش باير ليفركوزن فرانكفورت مرموش آينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

عمر مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام باير ليفركوزن 2-1 (فيديو)

لاعب ثمين، آينتراخت فرانكفورت الألماني يحسم موقفه بشأن بيع عمر مرموش

مرموش وليفاندوفسكي يتربعان على عرش القائمة المميزة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية