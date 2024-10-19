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رياضة

مجموعة الأهلي في كأس رابطة الأندية المحترفة 2024-2025

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

أسفرت قرعة كأس الرابطة الأندية المحترفة، التي أقيمت اليوم السبت، في موسمها الرابع عن مواجهات قوية للنادي الأهلي. 

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن تواجد الأهلي ضمن المجموعة الثالثة والمكونه من 3 فرق من بخلاف القلعة الحمراء.  

 

مجموعة النادي الأهلي في  كأس الرابطة

وجاءت قرعة مجموعة النادي الأهلي في  كأس الرابطة كالتالي:

النادي الأهلي 

نادي طلائع الجيش 

نادي إنبي 

نادي فاركو 

نظام كأس الرابطة المصرية 

تتكون بطولة كأس الرابطة بنظامها الجديد من 4 مجموعات تضم المجموعتين  الأولى والثانية 5 فرق، فيما تضم الثالثة والرابعة 4 فرق.

وستقام البطولة بنظام المجموعات على أن يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني للدور الإقصائي الذي يبدأ من دور ربع النهائي.

وأعلن أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية انتهاء المسابقة يوم 10 يونيو 2025.

الجولة الأولى للأهلي والزمالك في كأس الرابطة 

ويواجه الأهلي فريق إنبي في الجولة الأولى، بينما يلتقي الزمالك مع الجونة في الجولة الثانية.

سيراميكا كليوباترا حامل اللقب

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب زد وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى. 

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لوضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم الجديد.

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