بمشاركة النني، الجزيرة يفوز بهدف على العروبة في كأس رئيس الإمارات (فيديو)

فاز فريق الجزيرة الإماراتي علي نظيره العروبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت علي ملعب “ ستاد محمد بن زايد ” في دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025.

وسجل هدف فوز الجزيرة اللاعب تراوري في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وتواجد محمد النني المحترف المصري في صفوف الجزيرة الإماراتي في التشكيل الاساسي لفريقه أمام العروبة.

تشكيل الجزيرة أمام العروبة

يذكر أن الوصل يدخل نسخة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025، مدافعا عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

أما الشارقة، فيملك 10 ألقاب في بطولة كأس رئيس الإمارات، وهو نفس رصيد بطولات شباب الأهلي، ويقابل النصر، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام الوصل.