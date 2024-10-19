تعرف على مباريات مودرن سبورت بمسابقتي الدوري المصري وكأس رابطة الأندية

أقيمت اليوم السبت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وقرعة مسابقة كأس رابطة الأندية.

وجاء ترتيب مباريات فريق مودرن سبورت بمسابقة الدوري على النحو التالي:

الجولة الأولى

مودرن سبورت أمام إنبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية

بتروجت ومودرن سبورت على ملعب الكلية الحربية

الجولة الثالثة

مودرن سبورت وزد على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

سيراميكا ومودرن سبورت على ملعب ستاد المقاولون العرب

الجولة الخامسة

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة

الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة التاسعة

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة

حرس الحدود مودرن سبورت على ملعب حرس الحدود

الجولة الحادية عشرة

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية عشرة

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الثالثة عشرة

مودرن سبورت وطلائع الجيش على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة عشرة

مودرن سبورت وبيراميدز على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة

فاركو ومودرن سبورت على ملعب ستاد حرس الحدود

الجولة السادسة عشرة

مودرن سبورت والجونة على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة

المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب

فيما وقع فريق مودرن سبورت بمسابقة كأس رابطة الأندية بالمجموعة الأولى، والتي ضمت أندية الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة، وجاء ترتيب مباريات فريقنا على النحو التالي:

الجولة الأولى أمام بتروجيت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة أمام سموحة على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة أمام الزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة أمام الجونة على ملعب ستاد خالد بشارة

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات في وقت لاحق.

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز



وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.



النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025



يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز



وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.