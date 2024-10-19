حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. المشاركة في المعرض الدولي بالصين.. تعيين رئيسا تنفيذا للمتحف المصري الكبير.. واسترداد 3 قطع أثرية من ألمانيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الانشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة من من 12 إلى 18 أكتوبر الحالي.



لقاء مع وزير السياحة والثقافة الصيني لتعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار

يجري وزير السياحة والآثار شريف فتحي زيارة رسمية للعاصمة الصينية بكين، التقى خلالها بوزير السياحة والثقافة الصيني، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون للترويج السياحي بين البلدين، واستعراض التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري في الأنماط والمنتجات السياحية.

كما حرص الوزير على تقديم الدعوة للوزير الصيني لزيارة مصر في أقرب وقت والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة وأن يقوم خلالها بزيارة المتحف المصري الكبير.

لقاء مع نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية ببكين

التقى وزير السياحة والآثار بنائب رئيس منطقة حكومة الشعب لمقاطعة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ، وذلك لبحث مقترح ملف الترشيح الدولي المشترك بين مصر والصين لتسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانغ على نهر البانغستي بالصين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بهذا العمل المشترك مع الصين في مجال حفظ التراث العالمي لما لها من خبرات كبيرة في مجال تجهيز ملفات ترشيح وتسجيل مواقع التراث العالمي العابرة للحدود.



زيارة متحف الصين الوطني للفنون والحرف ببكين ولقاء مع مدير المتحف

قام الوزير بزيارة متحف الصين الوطني للفنون والحرف، وكان في استقباله مدير المتحف، الذي اصطحبه في جولة داخل القاعات المختلفة، حيص أعرب الوزير عن إعجابه بما يضمه المتحف من قطع تراثية للصين.

وخلال الجولة تبادل الوزير ومدير المتحف أطراف الحديث لتعزيز سبل التعاون بين المتحف والوزارة في مجال علم المتاحف، بما يعمل على تبادل الخبرات وتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المهنية المشتركة.

لقاء مع نائب رئيس منطقة حكومة الشعب لمقاطعة فولينغ ببلدية تشونغتشين

التقى الوزير بنائب رئيس منطقة حكومة الشعب لمقاطعة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ، وذلك لبحث مقترح ملف الترشيح الدولي المشترك بين مصر والصين لتسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانغ على نهر البانغستي بالصين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بهذا العمل المشترك مع الصين في مجال حفظ التراث العالمي لما لها من خبرات كبيرة في مجال تجهيز ملفات ترشيح وتسجيل مواقع التراث العالمي العابرة للحدود.

لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركةYagntzi Cruises Company of Chongqing الصينية

التقى الوزير برئيس مجلس إدارة شركة Yagntzi Cruises Company of Chongqing، إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالميًا والترويج لها، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة والتعرف على خطط الشركة المستقبلية للعمل في مصر.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم للشركة ومشروعاتها وتسهيل الحصول على التراخيص للبدء في تنفيذ إنشاء وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة في مصر.

لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Dalian Wanda للفنادق والمنتجعات

التقى الوزير مع نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Dalian Wanda للفنادق والمنتجعات، إحدى شركات إدارة الفنادق الصينية الفاخرة، واستعرض الوزير ما تشهده الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني للمقصد السياحي المصري من تزايد يصل ل 60% مقارنة بالعام الماضي، كما أشار نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لاستعدادها للتعاون مع الوزارة في الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية والأماكن المتاحة للاستثمار في مصر خاصة في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وسيناء وغيرها من المدن والمناطق السياحية في مصر، موجهًا الدعوة للسيد Yingwu Liu لزيارة مصر للتعرف على أرض الواقع على هذه الفرص الاستثمارية.

افتتاح الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي

افتتح الوزير، الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الصينية بكين، حيث قام بجولة بالجناح المصري والتقى بالعارضين المصريين، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم لزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني.

وخلال فعاليات المعرض، عقد الوزير عدة لقاءات مهنية مع مجموعة من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الصيني، حيث تم مناقشة تعزيز آليات سبل التعاون لتنمية الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي.

كما عقد الوزير عددًا من اللقاءات الإعلامية المنفردة مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الصينية، ومؤتمرًا صحفيًا نظمته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالجناح المصري ومؤتمرًا صحفيًا آخر نظمته السفارة المصرية بالصين بمقر السفارة.

لقاء مستشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعليم ورئيس معهد بيلا فيستا للتعليم العالي بسويسرا

التقى وزير السياحة والآثار مع مستشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعليم ومؤسس ورئيس معهد بيلا فيستا للتعليم العالي بسويسرا، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمعهد في مجال بناء قدرات العاملين بقطاع السياحة والآثار والترويج المشترك للمنتجات والوجهات السياحية المصرية.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون في مجال التعليم والتدريب في مجالات الضيافة والإدارة والسياحة والآثار، كما تم بحث إمكانية طرح أفكار مبتكرة للترويج المشترك للمقصد السياحي المصري.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي في فعالية تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا والقيادة

شاركت، نائب الوزير، كمتحدث رئيسي، في الفعالية التي نظمتها شركة جوجل عن تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا والقيادة بعنوان "تحطيم الحواجز ورسم المستقبل: تمكين المرأة للقيادة والابتكار"، حيث استعرضت عدة نماذج لشخصيات نسائية مصرية ذات ريادة في مختلف المجالات على مر العصور في تاريخ مصر القديم والحديث.

كما أشارت إلى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية للمرأة المصرية، وأهمية الدور الذي تقوم به المرأة وهو ما يؤكده إدراج قضية تمكين المرأة في الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك في رؤية مصر 2030.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار كضيف شرف في فعالية الترويج السياحي لدولة الهند

شاركت نائب الوزير كضيف شرف في فعالية الترويج السياحي لدولة الهند التي أقامتها السفارة لتشجيع الحركة السياحية بين مصر والهند، حيث أشارت في كلمتها إلى اهتمام الوزارة بفتح آفاق جديدة للتعاون السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين من الهند إلى مصر.

كما تحدثت نائب الوزير عن علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، وأكدت على أهمية الاستفادة مما تم تحقيقه وتضافر الجهود لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

تعيين الدكتور أحمد غنيم رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المتحف المصري الكبير

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام، خلفًا للدكتور أحمد غنيم الذي تولّي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

وحصل الدكتور عباس على درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة في عام 2009، كما حصل على درجة الماجستير في الإرشاد السياحي من جامعة المنيا عام 2004.

كما تقلد عدد من المناصب منها مدرس للغة المصرية القديمة، وفي عام 2015 عُين باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وفي عام 2017 عُين نائبًا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار، والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.

مجموعة لوحات حسي رع الخشبية تُعرض لأول مرة كاملة بعد الترميم

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير الفرنسي بالقاهرة العرض الجديد للوحات الخشبية لمصطبة "حسي رع"، بالمتحف المصري بالتحرير، لتُكون عملية محاكاة كاملة لشكلها داخل المصطبة وفقًا للنشر العلمي لها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال دراستها وترميمها بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

تُعد لوحات مصطبة "حسي رع" إحدى أهم المجموعات الخشبية الفريدة التي تعود لعصر الأسرة الثالثة من مصر القديمة، والتي اكتشفت بمقبرته خلال القرن التاسع عشر الميلادي.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2024 بإيطاليا

شاركت الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2024 بإيطاليا، حيث يعرض الجناح المصري، المُصمم على الطراز الفرعوني، أفلامًا ترويجية عن المقصد السياحي المصري، ويشارك به عدد 14 منشأة فندقية وشركة سياحة مصرية وشركات الطيران المصرية.



وخلال المشاركة في المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من الاجتماعات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق الإيطالي واتحادات شركات السياحة الإيطالية، واستعرض أبرز مستجدات قطاع السياحة في مصر والمشروعات السياحية الكبرى.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الإيطالية ولاسيما المتخصصة في السياحة.

تعيين الدكتور الطيب عباس رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام، خلفًا للدكتور أحمد غنيم.

وحصل الدكتور عباس على درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة في عام 2009، كما حصل على درجة الماجستير في الإرشاد السياحي من جامعة المنيا عام 2004.

وتقلد عدد من المناصب منها مدرس للغة المصرية القديمة، وفي عام 2015 عُين باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وفي عام 2017 عُين نائبًا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار، والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة عمل عن تنمية مساهمة صناعة السياحة في نمو الاقتصاد بالإسكندرية

شاركت الوزارة في ورشة عمل عن سبيل تنمية مساهمة صناعة السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية، حيث تم استعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها الإسكندرية، وطبيعة السائح الذي يرغب في زيارتها، والبرامج السياحية التي يتم تنظيمها بها وأهمية العمل على تطويرها لتكون أكثر جذبًا للسائحين.

وخلال الورشة تم التأكيد على أهمية تحديد الهوية السياحية للإسكندرية، ووضع مستهدفات أساسية للمحافظة، وأهمية بحث سبل استغلال قلعة قايتباي لتكون مرآه ومركز إشعاع ثقافي يمثل هوية الإسكندرية خاصه في أسواق دول المتوسط التي لها اتصال وجذور تاريخية بمحافظه الإسكندرية.

استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا وتسليمها للسفارة المصرية ببرلين

نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية في استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا، تتضمن يد ورأس لمومياء مطلية بالذهب، كانتا معروضتان في متحف الفن بمدينة هامبورج منذ أكثر من 30 عام وقد أعلن المتحف رغبته في تسليمها، وكذلك تميمة، كانت سلطات مطار فرانكفورت قد صادرتها عند محاولة إدخالها بشكل غير شرعي من بريطانيا.

ويعود تاريخ اليد والرأس لأكثر من ألفي عام قبل الميلاد من الحضارة المصرية القديمة، ومازالت ملابسات وصولهما إلى ألمانيا مجهولة، أما التميمة فتعود لعام 600 قبل الميلاد.

الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع عرض وتفسير مواقع التراث العالمي بالقاهرة التاريخية

انتهت وزارة السياحة والآثار من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تفسير وعرض المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بالقاهرة التاريخية، حيث تم تركيب 73 لوحة تعريفية ومعلوماتية ل21 مبني أثري بملحقاتهم بشارع المعز، وكذلك لوحات بأسعار التذاكر، ولوحات الحجز الالكتروني، ولوحات برقم الخط الساخن 19654 لتلقي الملاحظات والاستفسارات.

كما تم تزويد اللوحات ب Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية ليتمكن الزائر الحصول على مزيد من المعلومات عبر الصفحة الرسمية للوزارة.