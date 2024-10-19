السبت 19 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تداول 60 ألف طن و892 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

موانئ،فيتو
موانئ،فيتو
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ الهيئة تشهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع والشاحنات وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (60000) طن بضائع و(892) شاحنة و(553) سيارة 

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(369) شاحنة و(473) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (53000) طن بضائع و(523) شاحنة و(80) سيارة.


واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارتين امل ودليلة بينما غادرت السفينتين XIN HAI TONG59 وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي امل، الحرية 2 ودليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و371 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، أور وآيلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE وعلى متنها 320 سيارة قادمة من جدة وغادرت السفينة LADY ROSE متجهة الى جدة.

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