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رياضة

يصطدم بالأهلي في ضربة البداية، مباريات سيراميكا بالدوري المصري الجديد

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أجريت عصر اليوم السبت، قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وجاء ترتيب مباريات فريق سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

 

مباريات سيراميكا بالدوري المصري الجديد 

يواجه سيراميكا كليوباترا الفرق التالية:

الأسبوع الأول.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي 
الأسبوع الثاني.. سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.. ستاد المقاولون العرب 
الأسبوع الثالث.. حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا.. ستاد حرس الحدود 
الأسبوع الرابع.. سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.. ستاد المقاولون العرب 
الأسبوع الخامس.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي 
الأسبوع السادس.. البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي 
الأسبوع السابع.. سيراميكا كليوباترا والمصري.. ستاد برج العرب 
الأسبوع الثامن.. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.. ستاد جهاز الرياضة 
الأسبوع التاسع.. سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.. ستاد المقاولون العرب
الأسبوع العاشر.. غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد غزل المحلة
الأسبوع الحادي عشر.. سيراميكا كليوباترا وسموحة.. ستاد المقاولون العرب 
الأسبوع الثاني عشر.. سيراميكا كليوباترا وفاركو.. ستاد المقاولون العرب 
الأسبوع الثالث عشر.. زد وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي 
الأسبوع الرابع عشر.. سيراميكا كليوباترا وإنبي.. ستاد المقاولون العرب 
الأسبوع الخامس عشر.. الجونة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد خالد بشارة 
الأسبوع السادس عشر.. سيراميكا كليوباترا وبتروجت.. ستاد المقاولون العرب 
الأسبوع السابع عشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.. ستاد ٣٠ يونيو

 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 


وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.
 

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025


يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

 

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز


وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

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