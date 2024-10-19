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رياضة

الدوري الإنجليزي، ريمونتادا ليستر سيتي تقوده للفوز على ساوثهامبتون 2/3

ساوثهامبتون، فيتو
ساوثهامبتون، فيتو

انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت على ملعب سينت ماري، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي ساوثهامبتون، كاميرون أرتشر في الدقيقة 8، جو أريبو في الدقيقة 28، بينما أحرز هدفي ليستر سيتي، فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 65، جيمي فاردي من ضربة جزاء في الدقيقة 74، جوردان أيو في الوقت بدل الضائع.

وتعرض ريان فراسير لاعب ساوثهامبتون للطرد في الدقيقة 73.

فوز توتنهام على وست هام 

فاز فريق توتنهام على نظيره وست هام بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

سجل محمد قدوس الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 18 قبل أن يسجل كولوسفيكي هدف التعادل بالدقيقة 36، وفي الدقيقة 52 سجل إيف بيسوما الهدف الثاني لتوتنهام، فيما سجل الهدف الثالث ألفونسو أريولا، حارس مرمى وست هام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55، وسجل الهدف الرابع سون هيونج مين في الدقيقة 60.

رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما  تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الـ14.


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ساوثهامبتون ليستر سيتي البريميرليج الدوري الانجليزي

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