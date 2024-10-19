بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1867 لسنة 2024



وتضمن نص القرار: وزارة الداخلية قـرار رقم 1867 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم عبد المنعم مصطفى محمد وآخرهم شيماء عوضين عبد الحليم).

أسماء طالبى رد الجنسية المصرية

عبد المنعم مصطفى محمد الغربية 3/12/1957

عثمان أحمد عثمان بنى سويف 26/11/1986

أحمد إبراهيم أمين الإسكندرية 14/9/1983

أمجد عبد المنعم السيد الشرقية 1/7/1968

عبد العزيز رمضان صالح الدقهلية 9/11/1967

أحمد يوسف حسنين بورسعيد 16/8/1971

محمد عطا عبد الإمام الجيزة 19/8/1977

أكرم أمين أحمد القاهرة 8/3/1988

أحمد أحمد عبد الظاهر القاهرة 15/8/1984

محمد حامد أحمد القاهرة 1/10/1982

بسنت وائل عكاشة القاهرة 9/2/2000 12

شيماء عوضين عبد الحليم القاهرة 28/11/1982