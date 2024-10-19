بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1867 لسنة 2024
وتضمن نص القرار: وزارة الداخلية قـرار رقم 1867 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم عبد المنعم مصطفى محمد وآخرهم شيماء عوضين عبد الحليم).
أسماء طالبى رد الجنسية المصرية
عبد المنعم مصطفى محمد الغربية 3/12/1957
عثمان أحمد عثمان بنى سويف 26/11/1986
أحمد إبراهيم أمين الإسكندرية 14/9/1983
أمجد عبد المنعم السيد الشرقية 1/7/1968
عبد العزيز رمضان صالح الدقهلية 9/11/1967
أحمد يوسف حسنين بورسعيد 16/8/1971
محمد عطا عبد الإمام الجيزة 19/8/1977
أكرم أمين أحمد القاهرة 8/3/1988
أحمد أحمد عبد الظاهر القاهرة 15/8/1984
محمد حامد أحمد القاهرة 1/10/1982
بسنت وائل عكاشة القاهرة 9/2/2000 12
شيماء عوضين عبد الحليم القاهرة 28/11/1982
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.