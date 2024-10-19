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حوادث

بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا

بالأسماء، رد الجنسية
بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا، فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا.

 

 وزارة الداخلية قـرار رقم 1867 لسنة 2024

 

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وتضمن نص القرار: وزارة الداخلية قـرار رقم 1867 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،  قـرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم عبد المنعم مصطفى محمد وآخرهم  شيماء عوضين عبد الحليم). 

أسماء طالبى رد الجنسية المصرية 

 عبد المنعم مصطفى محمد الغربية 3/12/1957 

 عثمان أحمد عثمان بنى سويف 26/11/1986 

 أحمد إبراهيم أمين الإسكندرية 14/9/1983 

 أمجد عبد المنعم السيد الشرقية 1/7/1968 

 عبد العزيز رمضان صالح الدقهلية 9/11/1967

 أحمد يوسف حسنين بورسعيد 16/8/1971 

 محمد عطا عبد الإمام الجيزة 19/8/1977

 أكرم أمين أحمد القاهرة 8/3/1988 

أحمد أحمد عبد الظاهر القاهرة 15/8/1984 

محمد حامد أحمد القاهرة 1/10/1982

 بسنت وائل عكاشة القاهرة 9/2/2000 12

شيماء عوضين عبد الحليم القاهرة 28/11/1982

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