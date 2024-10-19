محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الطرق بعدد من المناطق

تشهد مراكز ومدن محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية الرابطة بين المراكز والقري لتسهيل حركة سير المواطنين.



وقام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم السبت لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية الجاري تنفيذها من خلال مديرية الطرق بالمحافظة نطاق مراكز ومدن كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.



استهل محافظ الجيزة جولته بتفقد طريق المنصورية حيث إطمأن على نسب تنفيذ المشروع والذى يشمل المنطقة المحصورة بين كفر غطاطى نطاق مركز ومدين كرداسة ومنطقة الصليبة نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، والتى تشهد أعمال توسعة ورصف وإنارة بطول ٣كم وعرض ٣٠ م وتخصيص مساحات لإقامة أنشطة تجارية لخدمة المركبات والمترددين علي الطريق إلى جانب تنفيذ أعمال هندسية للحفاظ على أعمال الرصف وتبطين حوض ترعة المنصورية على جانب الطريق.



أعمال تطوير طريق ترعة الزمر باتجاه الرياح الناصرى

كما تضمنت الجولة مرور المحافظ على أعمال تطوير طريق ترعة الزمر بإتجاه الرياح الناصرى نطاق مركز ومدينة أوسيم بطول ٣ كم.



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتنسيق مع مديرية الطرق والشركات المنفذة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من القطاعات وفق المواصفات المحددة لها.



وأشار النجار أن مشروعات التطوير تأتي فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة لاستيعاب الحركة المتوقع ارتفاعها عقب افتتاح العديد من المشروعات القومية الجديدة بنطاق المحافظة إلى جانب حركة سير المركبات المارة بالمحافظة بالطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة والتى من المقرر الإنتهاء من تلك المشروعات مع نهاية العام المالى الجاري.



ووجه المحافظ مسئولى الإنارة بإجراء اختبارات لكفاءة منظومة الإنارة بكل قطاع من قطاعات الأعمال ومدها بالعدد الكافى من أعمدة الإنارة واستثمار المتبقى لدعم طرق جديدة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مشددا على رفع كافة الإشغالات ومنع التعديات والتنسيق مع أصحاب المنشآت الخاصة ومسؤلى المنشأت العامة لتطوير ودهان الأسوار.



كما حرص المحافظ على بحث الخيارات المتاحة لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع الأعمال بعدد من القطاعات مع مسؤلى شركات المرافق موجها بسرعة الانتهاء وتسليم القطاعات للشركات المنفذة.



وخلال جولته اطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الطرق علي نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق طراد النيل نطاق مركز أوسيم بطول ٤كم عرض ١٥م لكل اتجاه والذي تم الانتهاء منه بالكامل ليضاف الي منظومة الطرق بالمحافظة.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش الميدانية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس وأحمد هجرس مسئول شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.